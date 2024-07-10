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ОПЕК сохранила на 2024-25 гг. оценку роста предложения нефти из стран, не входящих в ОПЕК+

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранила оценку роста предложения нефти из стран, не входящих в альянс ОПЕК+, на 2024 и 2025 годы, говорится в ежемесячном отчете организации.

Так, в 2024 году страны, не входящие в ОПЕК+, как ожидается, увеличат предложение нефти на 1,23 млн б/с до 52,98 млн б/с, а в 2025 году еще на 1,1 млн б/с до 54,08 млн б/с.

Основным драйвером роста предложения станут Соединенные Штаты, где в апреле добыча нефти приблизилась к своему историческому максимуму. Ожидается, что на США придется 0,51 млн б/с всего прироста предложения стран не-ОПЕК (0,44 млн б/с - прогноз июня). Другими драйверами станут Канада и Гайана.

В 2025 году, полагают в ОПЕК, увеличение предложения за пределами ОПЕК+ также будет наблюдаться в США, Бразилии, Канаде и Норвегии, а основной спад ожидается в Анголе.

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