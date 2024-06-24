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Суд поддержал запрет регистрировать знаки "Starbucks" до вердикта по иску ресторатора Пинского

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) в понедельник отклонил жалобу Starbucks Corporation (США) на определение СИПа первой инстанции, который 15 апреля принял предварительные меры обеспечения по иску индивидуального предпринимателя (ИП) известного ресторатора Антона Пинского (Москва) о досрочном прекращении охраны семи товарных знаков иностранной компании.

"Без изменения, без удовлетворения", - говорится в информации на сайте суда.

Как следует из материалов дела, СИП 15 апреля запретил Роспатенту совершать действия по принятию решения на регистрацию обозначений до вынесения решения по иску.

В иске ресторатор просит суд досрочно прекратить охрану семи изобразительных товарных знаков в отношении услуг 42-го (рестораны, кафе) и 43-го (обеспечение пищевыми продуктами) классов МКТУ вследствие их неиспользования. Оспариваемые знаки с более ранним приоритетом были зарегистрированы с 2003 по 2014 год по ряду классов МКТУ.

Знаки включают в себя словесные элементы "Starbucks", "Starbucks Coffee" и "Старбакс коффи".

Иск поступил в суд 12 апреля, предварительное заседание назначено на 29 июля.

В начале июня газета "Ведомости" написала, что Starbucks Corporation, свернувшая деятельность в России и продавшая торговые точки, в конце мая подала в Роспатент восемь заявок на регистрацию товарных знаков. Речь идет о знаках по 21, 30, 35 и 43-му классам МКТУ - для кофе моментального приготовления, приготовления напитков и пищи для употребления на месте, администрирования программы лояльности.

Пинский занимается развитием ресторанных и клубных проектов, он также является партнером ресторатора Аркадия Новикова. В группу Pinskiy&Co входят рестораны Avocado Queen, "Сыроварня", Medusa, "Магадан", Simach, "Высота 5642" и др., частью из них Пинский управляет в партнерстве с Новиковым.

Starbucks в начале марта 2022 года прекратил поставки в Россию и приостановил работу российских кофеен (их 130).

Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.

Starbucks Роспатент США Тимати Антон Пинский Старбакс
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