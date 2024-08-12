Инвестор-активист Starboard Value намерен добиваться изменений в Starbucks

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Инвестор-активист Starboard Value приобрел долю в Starbucks Corp., владеющей крупнейшей в мире сетью кофеен, и намерен подталкивать компанию к шагам, которые могли бы увеличить стоимость ее акций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Издание не уточняет, какая доля принадлежит Starboard Value.

Starboard Value - не первый инвестор-активист, пытающийся добиваться изменений в Starbucks. Ранее WSJ сообщала, что ощутимую долю в ней приобрела Elliott Investment Management, которая настаивает на переменах в Starbucks.

В ходе последней телефонной конференции для инвесторов главный исполнительный директор оператора сети кофеен Лаксман Нарасимхан подтвердил покупку Elliott доли в компании, отметив, что взаимодействие двух сторон пока является конструктивным.

Акции Starbucks прибавляют в цене 2% на предварительных торгах в понедельник. С начала 2024 года они подешевели почти на 22%.