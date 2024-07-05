"Полюс" планирует в 2025 году начать строительство на Сухом Логе и Чульбаткане

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Полюс" планирует в 2025 году начать строительство на двух крупных greenfield-проектах: Сухой Лог в Иркутской области и Чульбаткан в Хабаровском крае. Об этом рассказал вице-президент компании по развитию и спецпроектам Антон Румянцев в ходе ESG-дня.

Согласно пред-ТЭО 2020 года мощность переработки на Сухом Логе – не менее 30 млн тонн руды в год. Но сейчас проект на стадии реинжиниринга, опытно-проектные испытания руды на соседней Вернинской ЗИФ "Полюс" собирается начать во второй половине текущего года.

"Сейчас мы уже занимаемся инфраструктурным строительством, начинаем подготовку площадки под основные технологические объекты. И я думаю, что в следующем году мы уже выйдем в полноценную стройку. До этого момента мы финализируем и огласим рынку технологические параметры этого проекта", - рассказал о текущем статусе Сухого Лога Румянцев.

На Чульбаткане, согласно презентации "Полюса", мощность переработки может составить 8-12 млн тонн руды в год по технологии кучного выщелачивания. "В целом, как и с Сухим Логом, мы заканчиваем проектирование и, надеюсь, что в следующем году уже стартанем", - добавил менеджер.

В общей сложности три ключевых проекта "Полюса" - Сухой Лог, Чульбаткан плюс Чертово Корыто в Иркутской области (его мощность предварительно оценивается в 5 млн тонн руды) - после выхода на проектные показатели могут дать свыше 3 млн унций золота в год. "Это, по сути, второй "Полюс", - напомнил Румянцев.

"Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Сейчас разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.