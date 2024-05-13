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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

"Полюс" зарегистрировал климатический проект по снижению углеродоемкости электроснабжения

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Полюс" зарегистрировал в российском реестре углеродных единиц (УЕ) свой первый климатический проект, сообщила компания.

Дочерняя "Полюс Красноярск" построила и реконструировала несколько подстанций и воздушных линий электропередачи, а также перевела часть потребителей на территориях месторождений Олимпиада и Благодатное с электрогенерации на угольном и нефтяном топливе на менее углеродоемкое электроснабжение от "Россетей".

Климатический проект реализуется с мая 2018 года. Регистрация проекта в реестре позволит "Полюсу" выпустить углеродные единицы для их дальнейшего использования в компании или продажи. До конца апреля 2028 года предполагается выпуск 4 млн 122 тыс. 439 углеродных единиц (эквивалент 4,122 млн тонн СО2).

"Зарегистрированный "Полюс Красноярск" климатический проект - это первый шаг к участию компании в формирующемся рынке углеродных единиц. Более того, мы тестируем и планируем внедрять новые проекты по снижению углеродоемкости производства, которые в перспективе также могут стать климатическими," - приводятся в сообщении слова главы "Полюса" Алексея Востокова.

Всего в реестре углеродных единиц сейчас зарегистрировано 24 проекта, предполагающих выпуск порядка 78,8 млн УЕ.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Полюс
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