General Motors уволит более 1 тыс. сотрудников

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американский автомобильный концерн General Motors планирует уволить более 1 тыс. человек, работающих в ИТ и сфере услуг, пишет CNBC со ссылкой на информированные источники.

Сокращение штата будет включать в себя увольнение примерно 600 сотрудников, работающих в ИТ-центре компании в городе Уоррен, неподалеку от Детройта.

"Нам нужно упростить свою структуру и принимать непростые решения, а также сфокусироваться на инвестициях, которые дадут максимальный эффект, - написал представитель компании. - Как следствие, мы сокращаем численность определенных команд в подразделении Software and Services (программное обеспечение и услуги)".

Акции GM дорожают на 0,2% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года капитализация компании увеличилась на 26,2%, до $50,9 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 16,5%.