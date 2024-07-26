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GM представила новую модель Corvette мощностью свыше 1000 л/с

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - General Motors представила новую версию своего спортивного автомобиля Chevrolet Corvette мощностью свыше 1000 лошадиных сил, сообщает CNBC.

Автомобиль Chevy Corvette ZR1 будет оснащен 5,5-литровым 8-цилиндровым двигателем с двумя турбонагнетателями. Он будет запущен в производство в 2025 году, цена будет объявлена ближе к началу производства.

"Эта штука по мощности сравнима с товарным поездом, - сказал Тадж Джахтер, главный инженер Corvette. - Это будет самая быстрая машина, которую мы когда-либо выпускали, с большим запасом".

На данный момент рекорд по мощности среди Corvette удерживает модель 2019 года, с мотором на 755 л/с и максимальной скоростью 212 миль в час (около 341 км/ч). Его стоимость начинается от $121 тысячи.

GM в 2023 году продала около 34,5 тысяч машин семейства Corvette, в которое также входят более бюджетный Corvette Stingray и Corvette E-Ray с электродвигателем.

GM General Motors Corvette Тадж Джахтер
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