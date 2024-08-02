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Финдиректор GM приобрел акции компании на $1,1 млн после падения их цены

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Главный финансовый директор General Motors Co. (GM) Пол Якобсон приобрел акции компании на $1,1 млн спустя несколько дней после публикации ею квартальной отчетности, спровоцировавшей падение стоимости бумаг.

Как говорится в документах, направленных Якобсоном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), он приобрел 25 тысяч акций GM 26 июля, средняя цена покупки составила $44,11 за бумагу.

Сейчас ему принадлежит 261 870 акций GM.

В отчете, опубликованном 23 июля, GM сообщила, что ее чистая прибыль во втором квартале выросла на 14,3%, выручка - на 7,2%. Скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы рынка. При этом компания понизила оценку чистой прибыли на весь 2024 год.

Тогда же GM заявила, что откладывает выпуск новой модели электромобиля Buick, а также открытие нового предприятия по выпуску электрогрузовиков.

Акции GM вслед за этим подешевели на 6,4%.

В пятницу бумаги компании теряют в цене 3,5%. С начала текущего года их стоимость выросла на 16,5%.

General Motors SEC GM Пол Якобсон США
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