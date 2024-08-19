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Foxconn нанял 50 тысяч сотрудников на завод по выпуску iPhone 16

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам, наняла около 50 тысяч работников на завод в городе Чжэнчжоу в преддверии начала производства новой модели смартфонов Apple Inc. - iPhone 16, сообщает "Синьхуа".

По данным агентства, на прошлой неделе в научно-технологический парк Foxconn Zhengzhou в провинции Хэнань прибывали автобусы с новыми сотрудниками. Источники сообщили агентству, что в ближайшие месяцы потребность в персонале увеличится.

Массовый набор сотрудников для производства новых моделей iPhone обычно начинается на заводе в июле. Многие работники покидают фабрику после Рождества и возвращаются во время следующей волны найма.

Завод в Чжэнчжоу, основанный в 2010 году, является крупнейшим производственным предприятием Foxconn. При этом компания намерена расширять свое присутствие в провинции Хэнань. В июле компания подписала соглашение с правительством провинции о строительстве новой штаб-квартиры в Чжэнчжоу и реализации проектов по производству транспортных средств на новых источниках энергии, аккумуляторных батарей и другой продукции.

Apple Inc Foxconn iPhone Тайвань Хэнань Чжэнчжоу США
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