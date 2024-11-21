Palo Alto увеличила квартальную выручку на 14%, лучше прогнозов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Американский разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks в первом квартале 2025 финансового года получил скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков.

В августе-октябре чистая прибыль компании составила $350,7 млн, или 99 центов на акцию, против $194,2 млн, или 56 центами на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $1,56 с $1,38 на бумагу.

Выручка выросла на 14% - до $2,14 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,48 на бумагу при выручке в $2,12 млрд. Сама компания три месяца назад прогнозировала выручку в диапазоне $2,10-2,13 млрд, скорректированную прибыль - $1,47-1,49 на акцию.

Компания планирует во втором финквартале получить выручку $2,22-2,25 млрд, скорректированную прибыль - $1,54-1,56 на акцию. По итогам всего 2025 фингода ожидается выручка в районе $9,12-9,17 млрд (ранее предполагалось $9,10-9,15 млрд) и прибыль на уровне $6,26-6,39 на акцию (прежде - $6,18-6,31).

Аналитики оценивают годовую выручку в среднем в $9,13 млрд, прибыль - $6,28 на бумагу.

Совет директоров компании утвердил сплит акций с коэффициентом "2 к 1", в результате чего количество акций в обращении увеличится вдвое - до 2 млрд. Изменения вступят в силу 16 декабря.