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Пекин предупредил ЕС о последствиях введения пошлин на китайские электромобили

Пекин предупредил ЕС о последствиях введения пошлин на китайские электромобили
Фото: Zhe Ji/Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Введение Евросоюзом импортных пошлин на китайские электромобили может привести к потере китайских инвестиций в Европу, заявила Китайская торговая палата по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции (CCCME). Об этом сообщает "Синьхуа".

Авторы заявления отметили, что многие китайские автопроизводители начали или планировали инвестировать либо работать в Европе до того, как ЕС запустил расследование относительно импортируемых из Китая электромобилей. Но после решения Еврокомиссии ввести пошлины, многие китайские производители электромобилей выразили большую озабоченность тем, что их инвестиции в Европе могут стать объектом пристального внимания ЕК, сказано в заявлении.

Китайские компании будут внимательно следить за ситуацией и соответствующим образом оценивать риски инвестиций в Европу.

Цепочки автомобильной промышленности Китая и ЕС взаимозависимы и имеют широкие перспективы сотрудничества, заявили в CCCME, выразив надежду, что Евросоюз будет придерживаться открытого подхода и как можно скорее прекратит расследования и поддержит всестороннее сотрудничество с КНР.

Еврокомиссия с 5 июля этого года ввела временные дополнительные пошлины на импорт в ЕС китайских электромобилей. Регулятор пришел к заключению, что цепочки создания стоимости электромобилей в КНР выигрывают от несправедливого субсидирования. Это создает угрозу экономического ущерба для европейских производителей электромобилей, считают в ЕК.

В жалобе Министерства торговли КНР, направленной в ВТО в начале августа, говорится, что выводы ЕС не имеют фактической и правовой основы.

ВТО ЕС Евросоюз Китай
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