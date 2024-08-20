Приграничные районы Курской области за сутки покинули больше 500 человек

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - За минувшие сутки опасные районы Курской области покинули более 500 человек, сообщил на брифинге представитель МЧС России Артем Шаров.

"Продолжаются работы по отселению жителей приграничных районов и размещению их на безопасных территориях. За минувшие сутки из опасных районов Курской области убыли самостоятельно и организованными колоннами более 500 человек. С начала проведения эвакуационных мероприятий с территорий девяти приграничных районов отселено более 122 тысяч человек", - сказал Шаров.

По его информации, к психологам МЧС за сутки обратились 300 человек.

"На сегодняшний день в 27 субъектах Российской Федерации работает 179 ПВР. В них продолжают находится около 10 тысяч человек, в том числе более 2,7 тысячи детей. Непосредственно на территории Курской области развернуто 84 ПВР, в которых проживают более 6,7 тысячи человек", - заявил представитель МЧС.

По его данным, в 56 регионах готовы к приему людей 479 ПВР общей вместимостью более 41 тысячи человек. Также Шаров сообщил об оказании финансовой и гуманитарной помощи пострадавшим жителям Курской области.

"Заявления принимаются через портал Госуслуг. За сутки приняты в работу более 3,5 тысяч заявлений, произведены выплаты по 1022 заявлениям на общую сумму 15,3 млн рублей. Продолжается работа по доставке и распределению грузов гуманитарной помощи. Всего за время чрезвычайной ситуации в Курскую область прибыло порядка 2,5 тысяч тонн гуманитарных грузов", - сказал представитель ведомства.