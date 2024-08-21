Выручка оператора ИТ-инфраструктуры "Селектел" в I полугодии выросла на 26%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Выручка АО "Селектел" (Selectel, оператор IT-инфраструктуры) по МСФО в I полугодии составила 6,1 млрд рублей, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании.

В том числе выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов увеличилась на 29% до 5,2 млрд рублей. Доходы от услуг дата-центов выросли на 5% до 0,5 млрд рублей. Прочие услуги (сетевые услуги, Managed Services, защита от DDoS-атак и защищенное облако) принесли компании 0,3 млрд рублей доходов – на 24% больше, чем годом ранее.

Показатель скорректированной EBITDA вырос на 25% до 3,5 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA осталась на прежнем уровне - 58%.

По итогам I полугодия "Селектел" получил чистую прибыль в размере 1,8 млрд рублей, что на 21% больше, чем в январе-июне прошлого года.

Операционные расходы (себестоимость выручки, административные и коммерческие расходы) составили 2,6 млрд рублей, увеличившись на 24% на фоне развития и увеличения масштабов бизнеса.

Скорректированный свободный денежный поток снизился до 0,3 млрд рублей против 1,1 млрд рублей годом ранее, что обусловлено активизацией в 2024-2025 годах фазы инвестиций в будущий рост.

Чистый долг вырос на 17,3% до 9,5 млрд рублей с 8,1 млрд рублей на начало года. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 1,5х по сравнению с 1,4х на конец 2023 года.

Капитальные затраты в I полугодии 2024 года составили 2,3 млрд рублей. В том числе капвложения в серверное оборудование составили 1,6 млрд рублей – почти в 4 раза выше аналогичного периода прошлого года, что обусловлено ростом масштабов бизнеса, а также низкой базой I полугодия 2023 года.

В развитие инфраструктуры дата-центров вложено 0,6 млрд рублей – в 3 раза больше аналогичного прошлогоднего показателя, что связано с активной фазой развития новой площадки дата-центра "Юрловский" в 2024 году. Запуск первой очереди на 918 стоек планируется уже в 2025 году, что вместе с расширением текущих площадок обеспечит Selectel запасом мощности для будущего роста.

Количество клиентов "Селектела" увеличилось примерно на 1,7 тысяч до 24,8 тысяч (с 23,1 тысяч на конец I полугодия 2023 года).

"Селектел" – провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

Принадлежащая Левиеву и Мирилашвили LVL1 Management Ltd владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 Геворка Вермишяна - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

Ранее сообщалось, что "Селектел" рассматривает возможность проведения IPO.