Оператор ИТ-инфраструктуры "Селектел" завершил преобразование в АО

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Оператор ИТ-инфраструктуры "Селектел" (Selectel) завершил преобразование в АО из ООО.

По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения были зарегистрированы 8 июля. Уставный капитал АО - 130 млн рублей.

Решение о преобразовании в АО было принято в августе 2023 года единственным на тот момент владельцем компании - LVL1 Management Ltd. Сообщалось, что уставный капитал АО будет состоять из 520 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая.

В мае 2024 года совладельцы "Селектел" сформировали совет директоров АО. Сообщалось, что с даты госрегистрации АО в совет будут входить: экс-глава "Мегафона", основатель инвестиционного фонда Tier 5 Геворк Вермишян, гендиректор "Селектела" Олег Любимов, заместитель гендиректора компании по операционной деятельности Владимир Дергачев, а также представители LVL1 Management Ltd (крупнейший владелец провайдера) - Андрей Голухов и Андрей Лисянский.

Ранее сообщалось, что "Селектел" рассматривает возможность проведения IPO. Операционный директор "Селектела" Владимир Дергачев в марте 2024 года говорил "Интерфаксу", что в случае принятия решения о проведении IPO компания предпочтет российскую площадку. При этом не исключается создание материнской холдинговой структуры.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Зарегистрирован в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

LVL1 Management Ltd владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

Выручка ООО "Селектел" в 2023 году по МСФО составила 10,2 млрд рублей, показатель скорр. EBITDA - 5,7 млрд рублей, рентабельность по скорр. EBITDA - 55%, чистая прибыль - 2,8 млрд рублей.