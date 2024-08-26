Акционеры "Селектела" утвердили выплату дивидендов за I полугодие по 1,1 рубля на акцию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) на внеочередном собрании решили выплатить дивиденды за I полугодие в размере 1,1 рубля на каждую обыкновенную акцию, сообщила компания.

Суммарно компания направит на выплату дивидендов 572 млн рублей.

Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт по данным на 2 сентября.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

Принадлежащий Левиеву и Мирилашвили Servertech Holding Ltd владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 Геворка Вермишяна - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

Ранее сообщалось, что "Селектел" рассматривает возможность проведения IPO.

Выручка АО "Селектел" по МСФО в I полугодии составила 6,1 млрд рублей, увеличившись на 26%. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 25% - до 3,5 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 21% - до 1,8 млрд рублей.