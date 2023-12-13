Выручка оператора дата-центров Selectel по МСФО за 9 месяцев выросла на 27%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Селектел" (Selectel, оператор сети дата-центров) по МСФО за 9 месяцев составила 7,5 млрд рублей, увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении компании.

Это происходило за счет устойчивого роста спроса на основные продукты компании как от текущих, так и от новых клиентов, поясняется в сообщении

В структуре выручки наибольшую долю (59%) занимает направление "Приватные облака на базе выделенных серверов", доходы которого возросли на 28% до 4,4 млрд рублей.

Доходы направления "Публичные и приватные облака" увеличились на 35% до 1,9 млрд рублей. Выручка по направлению "Услуги дата-центров" прибавила 16% до 0,8 млрд рублей. Прочие услуги принесли компании 0,4 млрд рублей – на 16% больше, чем годом ранее.

Скорректированная EBITDA выросла на 36% до 4,4 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю увеличилась до 58% с 55%. Чистая прибыль увеличилась в два раза до 2,3 млрд рублей.

Капзатраты по итогам 9 месяцев были на уровне 1,5 млрд рублей, что вдвое ниже, чем за тот же период 2022 года. В частности, 0,7 млрд рублей было инвестировано в серверное оборудование, 0,6 млрд рублей – в развитие инфраструктуры дата-центров.

Скорректированный свободный денежный поток составил 1,4 млрд рублей против отрицательного значения в 0,3 млрд рублей годом ранее.

Чистый долг компании снизился до 5,4 млрд рублей на 30 сентября 2023 года против 6,8 млрд рублей на конец 2022 года. Показатель "чистый долг/скорр. EBITDA LTM" снизился до уровня 1,0х на 30 сентября 2023 года по сравнению с 1,7х на 31 декабря 2022 года.

По итогам III квартала выручка компании составила 2,6 млрд рублей, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль возросла в 1,6 раза - до 785,5 млн рублей.

ООО "Селектел" – независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России – создано в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили (является контролирующим бенефициаром). Материнская компания – LVL1 Management, зарегистрированная в ОАЭ.

Selectel предоставляет облачные сервисы на базе шести своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также двух партнерских дата-центров в Новосибирске и Ташкенте.

Ранее сообщалось, что оператор рассматривает возможность выхода на биржу. В августе владельцы перенесли материнскую компанию с Кипра в ОАЭ. Тогда в пресс-службе "Селектела" говорили "Интерфаксу", что переход на территорию дружественной страны реализован в рамках подготовки к возможному IPO.

Сейчас идет процесс преобразования компании из ООО в АО, уставный капитал будущего АО будет составлять 125 млн рублей и состоять из 500 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая. В ноябре ЦБ РФ зарегистрировал выпуск акций компании.