Ставки по ипотеке в США на прошлой неделе обновили минимум с апреля 2023 года

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 23 августа, понизился на 6 базисных пунктов на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на прошлой неделе составила 6,44% против 6,5% неделей ранее. Показатель снижается четыре недели подряд и достиг минимального значения с апреля 2023 года.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю повысилось на 0,5% после падения на 10,1% неделей ранее, ставшего максимальным с середины февраля. В том числе количество заявок на кредиты для покупки нового дома увеличилось на 1%, а заявки на рефинансирование ипотеки сократились на 0,1%.

"За последний год ставки упали более чем на 80 базисных пунктов, - отметил заместитель старшего экономиста MBA Джоэл Кан. - Как мы наблюдали в последние недели, число заявок на покупку новых домов не растет, несмотря на снижающиеся ставки. Потенциальные покупатели набрались терпения и следят за снижением ставок и увеличением предложения".