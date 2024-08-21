Руководители ФРС готовы начать снижение ставки в сентябре

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Большинство членов руководства Федеральной резервной системы полагают, что в сентябре ключевая процентная ставка должна быть снижена, если инфляция в США продолжит ослабляться, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 30-31 июля.

"Большинство отметило, что, если поступающие данные будут соответствовать ожиданиям, смягчение денежно-кредитной политики на следующем заседании, вероятно, будет оправданным", - сказано в протоколе.

"Несколько" членов FOMC подчеркнули, что они готовы были выступить за снижение ставки в июле. Однако тогда комитет единогласным решением сохранил ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Она находится на максимальном уровне за 23 года.

Трейдеры ждут снижения ставки ФРС на 100 базисных пунктов до конца года, отмечает MarketWatch.

Представители FOMC выразили возросшую уверенность в том, что инфляция приближается к целевым 2%. Они посчитали, что недавние ценовые тренды, "скорее всего, продолжат оказывать понижающее давление на инфляцию в ближайшие месяцы".

Также члены руководства ФРС выразили опасения относительно состояния американского рынка труда. Их опасения подтвердились в среду, когда данные о росте числа рабочих мест в экономике США в период с апреля 2023 по март 2024 год были пересмотрены и понижены на 818 тысяч, рекордными темпами с 2009 года. По последним данным, за указанный период в США появилось около 2,1 млн новых рабочих мест, а не 2,9 млн, как сообщалось ранее.

По мнению членов FOMC, безработица в США, достигшая максимальных почти за три года 4,3% в прошлом месяце, продолжит увеличиваться до конца года, а затем стабилизируется, показывает протокол прошедшего заседания.

Следующее заседание Федрезерва состоится 17-18 сентября.