Выручка "Инарктики" в I полугодии выросла на 41%, до 18,3 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выручка компании "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося (семги) и форели в России, в первом полугодии 2024 года составила 18,3 млрд рублей, что на 41% больше, чем годом раннее, сообщила компания.

Продажи рыбы за этот период выросли на 20%, до 16,3 тысячи тонн.

Выручка от реализации лососей в первом полугодии составила 12,4 млрд рублей против 7,6 млрд рублей годом ранее, форели - 5,5 млрд рублей против 5 млрд рублей, красной икры - 22,035 млн рублей против 66,364 млн рублей, другой продукции - 409,6 млн рублей против 222,3 млн рублей соответственно.

Валовая прибыль до переоценки биологических активов увеличилась на 38%, до 9,6 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 17%, до 7,4 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 40% против 49% годом ранее. Чистый убыток за счет переоценки биомассы в воде оказался на уровне 1,4 млрд рублей против чистой прибыли 8,6 млрд рублей по итогам первого полугодия 2023 года.

Скорректированная чистая прибыль до учета убытка от переоценки биологических активов выросла на 18%, до 6,3 млрд рублей. В пресс-релизе поясняется, что "Инарктика" приняла решение публиковать дополнительный показатель (скорректированная чистая прибыль, который позволяет оценить результаты без учета влияния фактора переоценки биомассы в воде, подверженного более высокой волатильности, в том числе из-за сезонных и природных факторов.

Компания также сообщила, что биомасса рыбы в воде на конец полугодия снизилась вдвое по сравнению с серединой прошлого года, до 15,6 тысячи тонн. "Сверхнормативные потери биологических активов в первом полугодии 2024 года составили 2,4 млрд рублей и обусловлены преимущественно сочетанием факторов аномально низких температур воды в Баренцевом и Норвежском морях в январе-марте 2024 года, высокой интенсивности инвазии вши и повреждения медузами. Данные явления носят природный, непрогнозируемый характер. Летом 2024 года ситуация по представленным факторам стабилизировалась", - говорится в пресс-релизе.

Уровень показателя чистый долг/скорр. EBITDA снизился до 0,4х с 1,1х в начале года. Компания подчеркнула, что сохраняет высокий уровень рентабельности по EBITDA - 40%, что соответствует среднегодовым показателям "Инарктики" за последние пять лет.

Как заявил генеральный директор компании Илья Соснов, процитированный в пресс-релизе, результаты первого полугодия позволяют продолжать реализацию крупных инвестиционных проектов, а также обеспечивать регулярные выплаты дивидендов. В первом полугодии чистый свободный денежный поток "Инарктики" вырос более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом и достиг рекордных 7,5 млрд рублей.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал разведения рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тысяч тонн (в живом весе).

В 2023 году "Инарктика" реализовала 28,2 тысячи тонн рыбы, что на 10% больше, чем в 2022 году.

Выручка компании в 2023 году выросла на 21%, до 28,5 млрд рублей, чистая прибыль - на 27%, до 15,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 12,9 млрд рублей, сохранившись на уровне предыдущего года.