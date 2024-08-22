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Поиском нового главы Walt Disney займется председатель СД Morgan Stanley

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Walt Disney Co. назначил входящего в него Джеймса Гормана председателем комитета по планированию смены руководства (Succession Planning Committee), сообщила компания.

Комитет отвечает за поиск преемника для нынешнего главы Disney Боба Айгера, который намерен покинуть этот пост в 2026 году.

Горман - исполнительный председатель совета директоров Morgan Stanley, но планирует сложить с себя эти полномочия до конца текущего года. Он также был CEO этого банка.

В совет директоров Disney Горман вошел в этом году.

Walt Disney Morgan Stanley Джеймс Горман Боб Айгер США
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