Поиском нового главы Walt Disney займется председатель СД Morgan Stanley

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Walt Disney Co. назначил входящего в него Джеймса Гормана председателем комитета по планированию смены руководства (Succession Planning Committee), сообщила компания.

Комитет отвечает за поиск преемника для нынешнего главы Disney Боба Айгера, который намерен покинуть этот пост в 2026 году.

Горман - исполнительный председатель совета директоров Morgan Stanley, но планирует сложить с себя эти полномочия до конца текущего года. Он также был CEO этого банка.

В совет директоров Disney Горман вошел в этом году.