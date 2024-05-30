Инвестор-активист Нельсон Пельц продал свою долю в Dinsey на $1 млрд

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Инвестор-активист Нельсон Пельц продал все принадлежащие ему акции Walt Disney Co. на общую сумму порядка $1 млрд в начале апреля, вскоре после неудачной попытки провести в совет директоров компании своих представителей, пишет CNBC со ссылкой на информированные источники.

Как сообщалось, в апреле акционеры Disney не поддержали кандидатов в совет директоров, выдвинутых Пельцем, выразив, таким образом, доверие главе компании Бобу Айгеру.

Пельц неоднократно критиковал руководство Disney, в том числе за неправильную, по его мнению, стратегию развития стриминговых сервисов.

Акции Disney дешевеют на 0,1% на предварительных торгах в четверг. С начала года капитализация компании увеличилась на 11,7%, до $183,9 млрд.