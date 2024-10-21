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Горман возглавит совет директоров Walt Disney

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Джеймс Горман назначен председателем совета директоров американской Walt Disney Co., сообщила компания.

Он вступит в должность в начале 2025 года, сменив на этом посту Марка Паркера.

До конца 2024 года Горман возглавляет совет директоров Morgan Stanley. Ранее в 2024 году он вошел в комитет планированию смены руководства (Succession Planning Committee) Disney.

Комитет сообщил, что планирует объявить нового гендиректора в начале 2026 года. Сейчас компанию возглавляет Боб Айгер, вернувшийся к этой должности в конце 2022 года - как изначально планировалось, на два года. Однако его контракт был продлен до конца 2026 года.

Комитет, в которых также входят гендиректор General Motors Мэри Барра и Кэлвин Макдональд, глава Lululemon Athletica, ищет преемника Айгера как внутри компании, так и рассматривает сторонних кандидатов.

Disney Walt Disney Morgan Stanley Джеймс Горман Боб Айгер Марк Паркер
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