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Disney продлил контракт с CEO Бобом Айгером до 2026 года

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, продлила контракт с главным исполнительным директором Бобом Айгером еще на два года, до 2026 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на пресс-релиз компании.

Айгер руководил Disney с 2005 по 2020 год, затем покинул компанию и в ноябре 2022 года неожиданно вернулся, как сообщалось, на два года.

Совет директоров компании продолжает искать преемника Айгера.

"Я хочу убедиться в том, что Disney находится в хорошем положении на момент, когда во главе компании меня сменит новый человек, - заявил через пресс-службу Айгер. - Я не могу переоценить важность процесса преемственности".

После возвращения в компанию Айгер начал масштабную реорганизацию бизнеса, включающую увольнение примерно 7000 сотрудников и сокращение затрат на $5,5 млрд.

"Мы принимали важные и иногда сложные решения для того, чтобы справиться с некоторыми структурными вопросами и вопросами эффективности, и я горжусь нашими общими достижениями, - написал он в послании сотрудникам. - Но нам нужно еще многое сделать для завершения процесса трансформации, и я намерен довести это дело до конца".

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