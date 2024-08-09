Delta Air подаст иски к Microsoft и CrowdStrike из-за недавнего сбоя

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Delta Air Lines оценивает в $380 млн прямой ущерб для выручки от недавнего сбоя в системах Microsoft Corp. из-за обновления антивируса CrowdStrike. Перевозчик сообщил, что подает иски к обеим компаниям.

"Операционные сбои такого масштаба и продолжительности неприемлемы", - заявил глава компании Эд Бастиан.

Основная часть потерь Delta Air - это расходы на возмещение пассажирам отмененных рейсов стоимости билетов и выплаты компенсаций.

В общей сложности авиакомпания была вынуждена отменить порядка 7 тыс. рейсов из-за сбоя.

Ее дополнительные затраты, в том числе выплаты сотрудникам, составили $170 млн. Delta Air понесла крупные расходы на размещение пассажиров отмененных рейсов.

Отмена рейсов привела к экономии на топливных расходах в размере $50 млн, отмечают в компании.

Таким образом, общие потери Delta Air в результате сбоя составили не менее $500 млн, говорится в ее сообщении. Предварительно Бастиан назвал CNBC именно эту цифру.