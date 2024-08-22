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"Мечел" оценил в 14 млрд рублей убыток от потери европейского металлотрейдера

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Группа "Мечел", которая в феврале 2024 года была включена в блокирующий список (SDN list) США, потеряла контроль над европейскими дочерними компаниями из-за невозможности осуществлять хозяйственные операции на европейских рынках, говорится в полугодовой отчетности компании.

Убыток в связи с потерей контроля и выбытием из группы зарубежных активов "Мечел" оценивает в 14 млрд рублей.

Официальный представитель компании объяснила "Интерфаксу", что в контексте убытка в 14 млрд рублей речь идет о металлотрейдере "Мечел-Сервис Глобал", предприятия которого ввели в качестве защитных мер для продолжения своей деятельности механизм Firewall.

"В соответствии с регламентом ЕС, данные меры направлены на лишение санкционного юридического лица контроля над несанкционным, зарегистрированным на территории ЕС. Таким образом, все управление компаниями, входящими в "Мечел-Сервис Глобал", осуществляется независимо местным руководством, никакая финансовая и операционная информация не предоставляется в ПАО "Мечел", по этой причине компания зафиксировала убыток в размере 12,3 млрд рублей. Дополнительный убыток в размере 1,7 млрд рублей компания получила от вынужденной продажи угольного трейдера в Азии", - заявили в "Мечеле".

Согласно полугодовой отчетности компании, в августе 2024 года группа также заключила ряд контрактов на продажу нескольких своих европейских дочерних компаний третьей стороне. Ожидаемая прибыль оценивается в 5-7 млрд рублей без учета налогов. Подробности в "Мечеле" не стали раскрывать.

Мечел США Мечел-Сервис Глобал Европа
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