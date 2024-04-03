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Глава ФРБ Атланты ждет одного снижения ставки ФРС в 2024 году - в IV квартале

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик полагает, что американскому ЦБ не следует приступать к снижению базовой процентной ставки ранее четвертого квартала 2024 года.

В интервью CNBC Бостик подтвердил свой прогноз, что Федрезерв опустит ставку лишь один раз в этом году, отметив устойчивость экономики США и медленное ослабление инфляции.

"Я думаю, будет целесообразным начать снижение ставки в конце этого года, в четвертом квартале, - сказал он. - Если же нынешняя траектория спада инфляции замедлится, нам придется проявить большее терпение, чем ожидали многие".

В настоящее время базовая процентная ставка ФРС находится на уровне 5,25-5,5%. Медианный прогноз руководителей Федрезерва, опубликованный по итогам мартовского заседания, по-прежнему предполагает, что ставка будет понижена на 75 базисных пунктов в 2024 году.

Бостик в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС.

Рафаэль Бостик США ФРБ Атланты ФРС
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