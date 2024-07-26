ЦБ считает, что масштаб перегрева экономики РФ в I полугодии был максимальным за 16 лет

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии 2024 года был максимальным за последние 16 лет, с периода кризиса 2008 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"У нас есть модельные оценки, которые говорят о следующем. О том, что в первой половине этого года масштаб перегрева был, наверное, максимальным за последние 16 лет. Он накануне кризиса 2008 года был выше, и это усугубило глубину экономического спада, который был во многом вызван внешними причинами", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Это, кстати, показывает те риски, которые есть, если будет дальнейшее усиление перегрева, поэтому наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы разрыв выпуска сокращался, и экономика перешла к сбалансированным темпам роста", - добавила она.