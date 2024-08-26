Глава XPeng купил акции компании на $13,5 млн

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор китайского производителя электромобилей XPeng Inc. Сяопэн Хэ купил акции компании на $13,5 млн 21-23 августа.

Он приобрел 1 млн торгуемых в Гонконге бумаг в среднем по 27,13 гонконгского доллара ($3,5) за каждую, говорится в документах, направленных компанией Гонконгской фондовой бирже. Кроме того, Сяопэн Хэ купил 1,42 млн американских депозитарных акций (ADS) XPeng, заплатив в среднем $7,02 за бумагу.

Его доля в компании теперь составляет 18,8%.

Такой шаг главы XPeng говорит о его уверенности в перспективах роста компании, считают в совете директоров.

Сяопэн Хэ заявил, что планирует продолжить наращивать долю в XPeng.

По мнению аналитика Nomura Джоэля Ин, покупка акций XPeng ее CEO может свидетельствовать о том, что он рассчитывает на успех двух моделей электромобилей - Mona M03 и P7+, которые в скором времени должны появиться на рынке.

Эти две модели могут стать ключевым катализатором роста продаж XPeng в оставшейся части текущего года, считает Ин, мнение которого приводит The Wall Street Journal.

XPeng объявит о старте продаж Mona M03 во вторник, тогда как модель P7+, вероятно, будет выпущена в четвертом квартале.