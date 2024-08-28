Xpeng представила бюджетный бренд электромобилей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Xpeng во вторник представил новый бренд электромобилей Mona с ценами, начинающимися от $16,8 тыс. за модель с запасом хода 515 км.

Для сравнения: бюджетная Tesla Model 3 стоит примерно вдвое дороже. Заказы на автомобиль Mona M03 превысили 10 тыс. за 52 минуты после запуска предзаказов, пишет CNBC. Поставки клиентам начнутся в сентябре, а самая мощная и дорогая модель поступит в продажу только в начале 2025 года.

"Благодаря машинам, стоящим меньше $20 тыс., Китай укрепляет свой статус мирового центра автомобилестроения, - отметил глава консалтинговой компании Dunne Insights Майкл Данн. - Китай может производить автомобили дешевле, чем кто-либо в мире".

Акции Xpeng подорожали на 2,2% по итогам торгов в Гонконге в среду, а её американские депозитарные расписки накануне выросли в цене в Нью-Йорке на 6,5%. Котировки бумаг Tesla во вторник упали на 1,9%.

В понедельник капитализация XPeng резко повысилась на информации, что главный исполнительный директор компании Сяопэн Хэ купил ее бумаги на сумму $13,5 млн.