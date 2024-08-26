Котировки Brent превысили $81,5 за баррель впервые за две недели

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти заметно растут вечером в понедельник на опасениях о сокращении поставок с Ближнего Востока.

К 17:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,52 (3,2%), до $81,55 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $2,72 (3,63%) до $77,55 за баррель.

Обе марки торгуются на самых высоких отметках с середины августа на новости о закрытии всех месторождений на востоке Ливии. Форс-мажор распространяется на все месторождения, терминалы и объекты нефтяной инфраструктуры, сообщили власти Ливии, контролирующие восточную территорию стран.

Решение приостановить добычу было принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны.

В июле Ливия добывала около 1,15 млн баррелей нефти в сутки. С тех пор добыча была остановлена на крупнейшем в стране месторождении Шарара (Sharara), производящем почти 270 тысяч б/с. На востоке Ливии расположена основная часть нефтяных резервов страны и четыре экспортных терминала.

"Вероятно, значительная часть добычи Ливии будет остановлена на какое-то время", - написал аналитик Saxo Bank Оле Хансен.