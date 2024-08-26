ExxonMobil ждет сохранения глобального спроса на нефть на текущем уровне до 2050 года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ExxonMobil Corp. ожидает сохранения глобального спроса на нефть примерно на текущем уровне вплоть до 2050 года.

Спрос будет оставаться выше 100 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в ежегодном прогнозе ExxonMobil (Global Outlook).

Потребление нефти для производства бензина для легковых автомобилей снизится к 2050 году, однако на этот сектор приходится довольно небольшая доля общего спроса на сырье, отмечают в компании.

"Основная часть нефти используется и будет использоваться в производственном секторе, в том числе в обрабатывающей промышленности и химической отрасли, а также в транспортной сфере - судоходстве, тяжелых грузоперевозках и авиации", - говорится в обзоре.

ExxonMobil ожидает повышения общего потребления энергоносителей в мире на 15% к 2050 году по сравнению с текущими уровнями. В компании ожидают, что возобновляемые источники энергии будут играть важную роль в удовлетворении этого спроса, наряду с нефтью и природным газом.

Потребление энергоносителей в развивающихся странах, как ожидается, повысится к 2050 году на 25%, в развитых - снизится более чем на 10%.

Глобальные выбросы парниковых газов начнут снижаться лишь с 2030 года, говорится в Global Outlook. К 2050 году выбросы сократятся на 25%.

Уменьшению выбросов будет способствовать развитие сектора ВИЭ, технологий улавливания CO2, а также более активное использование водорода и биотоплива, отмечают в ExxonMobil.

По прошлогоднему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), глобальный спрос на нефть к 2050 году сократится до 54,8 млн б/с.