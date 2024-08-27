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В проект бюджета Казахстана на 2025-2027 год заложена цена нефти в $75 за баррель

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана одобрило проект социально-экономического развития на 2025-2027 годы, передал корреспондент "Интерфакса".

По словам министра национальной экономики Казахстана Нурлана Байбазарова, который выступил на заседании правительства, в зависимости от изменений внешних параметров сформированы три сценария развития.

"При базовом сценарии предлагается средняя цена на нефть на уровне $75 за баррель", - сказал он.

Ранее кабинет министров Казахстана закладывал при формировании республиканского бюджета на 2024-2026 годы цену на нефть на уровне $80 за баррель.

Правительство Казахстана во вторник утвердило прогноз социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы, согласно которому рост ВВП в следующем году ожидается на уровне 5,6%, сообщил министр национальной экономики.

"Реальный рост ВВП в 2025 году по прогнозам составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за 5 лет - 5,4% ", - сказал Байбазаров.

По его данным, номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге или $498,4 млрд в 2029 году.

Казахстан Нурлан Байбазаров
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