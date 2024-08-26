"Центральный телеграф" в I полугодии сократил выручку по РСБУ на 0,7%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Центральный телеграф" по РСБУ в I полугодии составила 636,8 млн рублей, что на 0,7% меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.

Прибыль от продаж упала в 1,7 раза - до 57,6 млн рублей. Убыток до налогообложения составил 17,2 млн рублей против прибыли в размере 51,4 млн рублей за аналогичный период прошлого года.

Себестоимость увеличилась на 6,2% - до 579,3 млн рублей.

Чистый убыток составил 13,8 млн рублей против чистой прибыли в размере 25 млн рублей в январе-июне 2023 года.

"Центральный телеграф" предоставляет услуги телефонной связи (местной и внутризоновой), телеграфной связи, присоединения и пропуска трафика, передачи данных, телематические услуги связи в Москве и Московской области.

Основным акционером "Центрального телеграфа" является ПАО "Ростелеком", которому принадлежит 60% уставного капитала и 80% обыкновенных акций.