Годовая выручка "Центрального телеграфа" по МСФО снизилась до 1,3 млрд рублей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Центральный телеграф" по МСФО в 2023 году составила 1,3 млрд рублей, сократившись на 2,3% в годовом исчислении, говорится в финансовой отчетности оператора.

В том числе доходы от услуг ШПД составили 363,3 млн рублей, местной телефонии - 211,1 млн рублей, внутризоновой связи - 30,9 млн рублей, присоединения и пропуска трафика - 118 млн рублей.

Прибыль от операционной деятельности составила 83,11 млн рублей против убытка в размере 102,73 млн рублей в 2022 году.

Прибыль до налогообложения составила 106,6 млн рублей против убытка в 73,13 млн рублей в предыдущем году.

По итогам 2023 года компания получила прибыль в размере 68,95 млн рублей против убытка в 49,14 млн рублей годом ранее.

"Центральный телеграф" предоставляет услуги телефонной связи (местной и внутризоновой), телеграфной связи, присоединения и пропуска трафика, передачи данных, телематические услуги связи в Москве и Московской области.

Основным акционером "Центрального телеграфа" является ПАО "Ростелеком", которому принадлежит 60% уставного капитала и 80% обыкновенных акций.