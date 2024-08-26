Быстринский ГОК "Норникеля" не будет выплачивать дивиденды миноритариям в 2024 году

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Быстринский ГОК "Норникеля" (ГРК "Быстринское", 23 августа попала в SDN list США) не будет распределять дивиденды во втором полугодии 2024 года. Об этом заявил CFO "Норникеля" Сергей Малышев на телеконференции 26 августа по итогам отчетности за I полугодие, сообщили "Интерфаксу" четыре источника, знакомых с его содержанием.

"Норникель" учитывает дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам Быстринского, при расчете скорректированного свободного денежного потока (FCF). За 2023 год их объем составил $503 млн. Так как показатель был скорректирован на дивиденды Быстринского и выплату процентов ($800 млн), доступный для распределения акционерам "Норникеля" денежный поток оказался перекрыт промежуточным выплатами за 9 месяцев прошлого года ($1,4 млрд скорректированный FCF против $1,5 млрд дивиденды), и "Норникель" отказался от выплаты финальных дивидендов.

ГРК "Быстринское" после "переезда" в российскую юрисдикцию в конце 2023 года принадлежит ХК "Быстра", в которой доли получили акционеры кипрской GRK Eastern Geology Limited, до этого владевшей 100% Быстринского. "Норникель" владеет 50,01%, миноритариями являются крупнейший акционер "Норникеля""Интеррос" Владимира Потанина (36,66%) и United Resources Limited (структура китайского Hopu Investments) - 13,33%.

Быстринский ГОК разрабатывает золото-железо-медные руды Быстринского месторождения, производя медный и железорудный концентрат, которые отгружаются в Китай, а также золото. Сделки с "Быстринским", согласно выданной в конце августа лицензии OFAC, разрешены до 9 октября 2024 года.

По итогам первого полугодия дивиденды неконтролирующим акционерам Быстринского не были выплачены.

По мнению Василия Данилова из "Велес Капитала", отсутствие дивидендов ГРК "Быстринское" окажет поддержку скорректированному FCF "Норникеля". "В совокупности с ожидаемым высвобождением оборотного капитала к концу текущего года это вполне может вывести показатель в положительную зону", - считает он.

Свободный денежный поток "Норникеля" в первом полугодии 2024 года упал на 61%, до $525 млн, при этом денежный поток, скорректированный на выплату процентов по долговым инструментам и лизингу, был отрицательным на уровне $159 млн.