Выручка "Группы Астра" в I полугодии выросла на 58%, до 4,9 млрд рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Группа Астра" (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного программного обеспечения, включая операционную систему Astra Linux) в I полугодии 2024 года выросла до 4,9 млрд рублей, что на 58% больше, чем годом ранее (3,1 млрд рублей), сообщила компания.

Объем отгрузок (управленческий показатель, базирующийся на показателе выручки по РСБУ, не учитывающий премии за достижение определенного объема продаж и не включающий НДС) составил 5,53 млрд рублей, что на 64% больше, чем годом ранее.

EBITDA сохранилась фактически на уровне 2023 года и составила 1,049 млрд рублей (1,031 млрд рублей годом ранее). Чистая прибыль "Группы Астра" выросла до 1,4 млрд рублей с 1,16 млрд рублей в I половине прошлого года.

Новость дополняется