Группа IТ-компаний "Астра" утроила полугодовую выручку до 3 млрд рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Выручка группы компаний "Астра" (головная структура - АО "Группа Астра", компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО) по МСФО за I полугодие текущего года составила 3,1 млрд рублей, что в 3,1 раза больше, чем годом ранее.

Об этом говорится в сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности "Группа Астра".

По данным отчетности, EBITDA увеличилась в 3,1 раза, до 1 млрд рублей, а скорректированный показатель вырос до 651,9 млн рублей с 48 млн рублей. Чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза, до 1,16 млрд рублей, скорректированный показатель - в 2,9 раза, до 871 млн рублей.

В отчетном периоде 82% выручки группы пришлось на продажи программных продуктов, причем преимущественно на продажи операционных систем семейства Astra Linux (76,5% выручки, или 2,3 млрд рублей). Еще 500 млн рублей (16% выручки) компании группы заработали на предоставлении услуг по сопровождению программных продуктов. Годом ранее на продажу ПО приходилось 74% выручки, а на услуги по его сопровождению - 24,5%.

В отчете "Группы Астра" говорится, что в I половине текущего года 52% выручки приходилось на пять крупнейших дистрибьюторов, с которыми работают компании группы. Годом ранее через них осуществлялось около 85% продаж.

"Достижение таких показателей стало возможным благодаря своевременному ответу группы на структурные изменения российского рынка: мы сделали ставку на продуктово-сервисную модель, - прокомментировала финансовые результаты группы заместитель гендиректора "Группы-Астра" по экономике и финансам Елена Бородкина. - Значительно расширили собственную продуктовую экосистему, пополнив свой программный стек рядом востребованных решений".

В отчетном периоде выросла не только доходная часть группы, но и расходная. Так, если в I половине прошлого года расходы группы составили 774 млн рублей, то в отчетном периоде они выросли до 2,1 млрд рублей. Основной рост пришелся на себестоимость продукции (до 831 млн рублей с 314 млн рублей годом ранее), маркетинговые и коммерческие расходы (до 570 млн рублей со 187 млн рублей), общие и административные расходы (до 577 млн рублей с 224 млн рублей).

При этом рост себестоимости связан со значительным увеличением числа сотрудников компаний группы - на конец прошлого года в них работало 860 человек, а на конец отчетного периода уже 1,54 тыс. человек. Соответственно на оплату их работы в I половине 2023 года пошло 662,5 млн рублей против 208 млн рублей годом ранее.

На основании своих финансовых результатов "Группа Астра" определила возможный размер разового налога для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей (windfall tax, налог на сверхприбыль). По оценке компании, в случае уплаты обеспечительного платежа в 2023 году размер налога на сверхприбыль для "Группы Астра" составит около 110 млн рублей.

Ставка этого налога установлена на уровне 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

АО "Группа Астра" было создано в 2021 году для консолидации компаний группы "Астра". Реорганизация группы проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре прошлого года. В результате реструктуризации головное компанией группы стало АО "Группа Астра". В настоящее врем, по данным ЕГРЮЛ, она владеет полностью или частично десятью IТ-компаниями.

На конец отчетного периода "Группе Астра" принадлежали 100% в ООО "РусБИТех Астра" (разработчик операционных систем семейства Astra Linux, а также систем виртуализации и управления инфраструктурой), ООО "Рупост" (разработчик почтового сервера и защищенного рабочего места), ООО "Астра академия" и "Астра консалтинг". Также "Группе Астра" принадлежали 80% в ООО "Рубэкап" (разработчик сервиса по резервному хранению данных), 75% ООО "Лаборатория Тантор" (разработчик СУБД Tantor), 62% ООО "Увеорн - облачные технологии" (занимается разработкой инфраструктуры виртуальных рабочих мест) и 56% ООО "АйСиЭл Астра Сервис" (занимается предоставление услуг по внедрению и сопровождению ПО).

Кроме того, в июле августе текущего года "Группа Астра" увеличила долю в АО "Экзософт" (разработчик ПО для серверной виртуальной инфраструктуры и управления оборудованием центров обработки данных) и довела ее до 55%. Сама сделка была заключена летом прошлого года и предусматривала, что "Группа Астра" поэтапно выкупит 70% компании. На конец отчетного периода группа выплатила за 47,5% "Экзософта" 216 млн рублей. В июле группа заплатила еще 50 млн рублей за 7,5% в новой "дочке".

Также в июле "Группа Астра" создала дочернюю компанию "Астра инвестиции" с уставным капиталом в 1 млн рублей.

В августе "Группа Астра" приобрела 26% в ООО "Ресолют", занимающееся разработкой решений для работы с программным кодом. За долю в этой компании группа заплатила только 88 тыс. рублей, но обязалась в дальнейшем вложить в добавочный капитал "Ресолюта" 99,982 млн рублей. Причем без увеличения доли владения в этой компании.

Изначально уставный капитал "Группы Астра" составлял 10 млн рублей, был представлен на 1 млн акций номиналом 10 рублей каждая. В феврале текущего года компания провела дробление капитала, в результате которого номинал каждой акции составил 0,05 рубля. В августе компания провела дополнительное размещение 10 млн акций по номинальной стоимости 0,05 рубля за каждую. В результате уставный капитал увеличился до 10,5 млн рублей.

В материалах компании отмечается, что на конец отчетного периода акционерами "Группы Астра" являлись Денис Фролов (его доля составляла 80%) и Илья Сивцев (20%), являющийся также гендиректором компании. Также Фролов и Сивцев владеют долям в различных IТ-компаниях, не входящих в "Группу Астра". Так, например, по данным ЕГРЮЛ Фролову принадлежит 80% в ООО "Национальная компьютерная корпорация" (НКК), владеющем несколькими IТ-компаниями, занимающимися разработкой ПО.

В 2022 году СМИ сообщали о планах "Группы Астра" по выходу на IPO на Московской бирже. В прошлом году сроки IPO и суммы, которые планируется привлечь, не назывались. В сентябре РБК сообщил о планах компании о размещении "Группой Астра" до 10% своих акций на Мосбирже в IV квартале текущего года. При этом отмечалось, что компанию могут оценить в 60-80 млрд рублей.

К настоящему времени "Группа Астра" уже имеет дивидендную историю. Так, во второй половине прошлого года были начислены дивиденды в размере 1,67 млрд рублей. Из них выплачено 566,7 млн рублей. В текущем году компания выплатила дивиденды в размере 317 млн рублей.