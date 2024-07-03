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ФАС выдала предупреждение операторам связи за взимание дополнительной платы в Крыму

ФАС выдала предупреждение операторам связи за взимание дополнительной платы в Крыму
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение операторам МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" за взимание дополнительной платы, сверх абонентской, с абонентов при их нахождении на территории Крыма и Севастополя, сообщил регулятор.

По мнению ФАС, речь идет о нарушении п. 3 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции. Регулятор в своем сообщении отмечает, что действия телеком-операторов "ущемляют интересы абонентов".

При этом с 1 января 2024 года созданы экономические условия для оказания операторами своим абонентам услуг связи на указанных территориях без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона, подчеркивает ведомство.

МТС Мегафон Вымпелком Крым ФАС
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