ФАС выдала предупреждение операторам связи за взимание дополнительной платы в Крыму

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение операторам МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" за взимание дополнительной платы, сверх абонентской, с абонентов при их нахождении на территории Крыма и Севастополя, сообщил регулятор.

По мнению ФАС, речь идет о нарушении п. 3 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции. Регулятор в своем сообщении отмечает, что действия телеком-операторов "ущемляют интересы абонентов".

При этом с 1 января 2024 года созданы экономические условия для оказания операторами своим абонентам услуг связи на указанных территориях без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона, подчеркивает ведомство.