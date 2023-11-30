ФАС признала "Мегафон" виновным в необоснованном повышении тарифов

Компании грозит штраф

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала ПАО "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство, нарушение выразилось в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги, говорится в сообщении ведомства.

ФАС в сентябре возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов. Компания повысила тарифы на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24% и не представила службе достаточных оснований для повышения, уточняет ведомство.

"Комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги", - говорится в сообщении.

Компании будет назначен штраф (в соответствии с ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ), размер которого будет определен в ходе административного расследования. В соответствии с указанной статьей КоАП, размер штрафа может составить от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей.

В сообщении отмечается, что в ходе заседания комиссии по рассмотрению антимонопольного дела представители "Мегафона" сообщили, что снижают указанные необоснованно повышенные тарифы. Оператор планирует сделать это до 15 февраля 2024 года, для этого уже внесены изменения в соответствующие нормативные акты компании, заявили в ФАС.

В пресс-службе "Мегафона" заявили "Интерфаксу", что "после продолжительного диалога с регулятором и обсуждения его доводов" компания действительно согласилась вернуть условия ряда архивных тарифов, изменения по которым проводились в январе 2023 года. Корректировки будут вступать в силу постепенно, полностью закончить этот процесс оператор планирует к середине февраля 2024 года, уточнили в компании.

"В то же время процесс поэтапной индексации отдельных тарифов из архива оператора имеет вполне объективные причины, а совокупный рост стоимости наших услуг для всей абонентской базы в 2023 году составил менее 3%", - отметили в "Мегафоне".

"Мы продолжим диалог с регулятором по очень чувствительной теме ценообразования на рынке сотовой связи, поскольку при общем росте затрат сохранять уровень цен неизменным, особенно для тех тарифов, чья экономика была актуальной несколько лет назад, представляется невозможным", - добавили в "Мегафоне".