ФАС признала МТС нарушителем в связи с повышением цен на связь на 8% весной

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба признала ПАО "МТС" нарушителем антимонопольного законодательства за повышение стоимости услуг сотовой связи - в среднем на 8% в апреле-мае текущего года. Об этом сообщает сайт ведомства.

Регулятор выдал компании предписание снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, и перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет.

ФАС отметила, что повышение тарифов затронуло более 30 млн абонентов МТС. При этом анализ ФАС показал, что повышение стоимости услуг "является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МТС, компания уведомлена о решении ФАС и определит свои дальнейшие действия, когда изучит позицию регулятора.