Канада введет 100%-ные пошлины на китайские электромобили

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство Канады намерено с 1 октября ввести 100%-ные пошлины на импорт китайских электромобилей и некоторых гибридов, сообщил канадский Минфин.

Новые пошлины вводятся в дополнение к действующим сборам по ставке 6,1% на фоне "нечестной конкуренции со стороны китайских производителей".

Оттава также планирует с 15 октября ввести 25%-ные пошлины на стальную и алюминиевую продукцию из Китая для "защиты канадских рабочих от несправедливой торговой политики КНР". По данным Канадской ассоциации сталепроизводителей (Canadian Steel Producers Association, CSPA), Китай занимает третье место по объемам импорта стали в страну.

Кроме того, правительство Канады проведет 30-дневные консультации по другим критически важным секторам экономики, включая рынок аккумуляторов и их компонентов, полупроводниковую отрасль, солнечную энергетику и минеральное сырье.

Эти меры планируется пересмотреть в течение года с момента их введения. Их могут продлить или дополнить.

В мае администрация президента США Джо Байдена объявила о введении 100%-ных пошлин на китайские электромобили, а в июле дополнительные пошлины на эту продукцию ввела Еврокомиссия.

В начале августа министерство торговли КНР направило жалобу в ВТО, отметив отсутствие фактической и правовой основы для выводов европейской стороны.