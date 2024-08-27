Акционеры Qiwi утвердили смену названия компании на NanduQ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Акционеры Qiwi на годовом собрании 27 августа утвердили смену названия компании на NanduQ, говорится в сообщении группы.

За смену названия было отдано 112 млн 262 тыс. 605 голосов, против - 1000, воздержались - 2998.

Также акционеры переизбрали совет директоров, в него вновь вошли Лев Кроль, Алексей Соловьев и Алексей Иванов. В совет также вошли глава группы Алексей Мащенков и Оксана Сиротинина.

Торги ADS Qiwi на Nasdaq приостановлены с 28 февраля 2022 года. Торги ценными бумагами Qiwi на Московской бирже продолжаются в обычном режиме.

В марте 2023 года, Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге ее акций. Тогда группа обжаловала это решение, и предполагалось, что она сможет сохранить листинг при разделении бизнеса на международный и российский сегменты.

Затем, в январе 2024 года, в рамках реструктуризации бизнеса Qiwi продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжит развиваться в рамках Qiwi plc, сообщала компания.

Взаиморасчеты по сделке предполагали рассрочку и оплату в течение последующих четырех лет: 11,9 млрд рублей должны быть выплачены в течение четырех месяцев с момента заключения сделки (до 19 мая), остальные 11,9 млрд рублей - четырьмя равными долями начиная с IV квартала 2024 года.

Через месяц после сделки, 21 февраля, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка. В банке была введена временная администрация, а затем ликвидатор в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В марте агентство подало иск к владельцам банка об оспаривании сделки по продаже АО "Киви". Как сообщал представитель АСВ в ходе судебного разбирательства, первую часть платежа по сделке Fusion Factor Fintech уже выплатила, взяв заем у Протопопова. Согласно данным картотеки суда, сумма платежа в рамках первого транша составила 100 млн рублей. Сроки оплаты оставшихся 11,78 млрд руб. Qiwi в мае по просьбе покупателя перенесла на три месяца, до 19 августа, поскольку "события в российском бизнесе существенно осложнили его способность своевременно погасить обязательства по второму взносу". В августе группа одобрила отсрочку платежа еще на три месяца, до 19 ноября.

Qiwi 26 июня снова получила уведомление Nasdaq о делистинге ее ADS, компании было дано 15 дней, чтобы обжаловать это решение. Позднее, 15 июля, Qiwi сообщила, что запросила Nasdaq продлить на 14 дней срок, в течение которого группа может подать апелляцию на решение биржи о делистинге. "Решение о продлении связано с тем, что Qiwi продолжает проводить комплексный анализ ситуации в интересах держателей АDS. Компания надлежащим образом объявит о дальнейших решениях, принятых в установленном порядке", - сообщала группа.

Уставный капитал Qiwi состоит из 10 млн 413 тыс. 522 акций класса А и 52 млн 299 тыс. 453 акций класса В. Одна акция класса А предоставляет 10 голосов, одна акция класса В - один голос.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,3% от их общего числа. Крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов.