Принадлежащая Qiwi МФО исключена из реестра Банка России

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Микрофинансовая компания (МФО) "Полет финанс", принадлежащая группе Qiwi, в конце июля была исключена из госреестра МФО Банка России, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Компания 8 августа также изменила название с ООО "Микрофинансовая компания "Полет финанс" на ООО "Полет финанс", следует из данных ЕГРЮЛ.

"Полет финанс" была зарегистрирована в феврале 2021 года и включена в госреестр МФО в августе того же года.

В отчетности за 2023 год компания сообщала, что отзыв лицензии у Киви банка в конце февраля 2024 года привел к приостановке работы МФО и потребовал оперативной перестройки процессов выдачи и погашения микрозаймов. В марте компания заключила соглашение с Т-банком (ранее Тинькофф банк), в результате чего клиенты МФО получили возможность погашать долги по договорам займа. "Полет финанс" также планировала возобновить выдачу займов и продолжить развитие с новыми партнерами.

По данным на конец декабря 2023 года 100% долей МФО принадлежит Qiwi plc, более актуальной информации не публиковалось.

Группа Qiwi в конце января объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Ltd, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. В контур сделки вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, финтех-платформа Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Ее цена составила 23,75 млрд рублей. Через месяц, 21 февраля, Банк России отозвал у Киви банка лицензию. В банке была введена временная администрация в лице АСВ.

Суд 10 апреля принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации в Киви банке по иску ЦБ, ликвидатором назначено АСВ.