Полугодовая операционная прибыль Lego достигла рекорда

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2024 года датский производитель игрушек Lego A/S увеличил выручку в годовом измерении - на 13%, до 31 млрд датских крон ($4,65 млрд), чистую прибыль - на 16%, до 6 млрд крон, операционную прибыль - на 26%, до рекордных 8,1 млрд крон.

Рост выручки компания связала с высоким спросом на свою продукцию, особенно в Европе и Северной Америке.

Компания существенно увеличила расходы на стратегические инициативы, в числе которых устойчивое развитие, расширение розничных операций и цифровизация, отмечается в пресс-релизе. Lego планирует наращивать расходы на эти направления во втором полугодии.

За шесть месяцев текущего года компания открыла 41 новый магазин, в том числе крупнейший в Юго-Восточной Азии магазин в Джакарте.

Продажи розничных магазинов Lego в первом полугодии выросли на 14%.

Компания инвестировала 4,5 млрд крон в строительство новых предприятий, а также расширение действующих производственных мощностей и офисов.

Lego, созданная в 1932 году, остается частной компанией. Ее продукция продается более чем в 120 странах мира.