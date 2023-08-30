Полугодовая чистая прибыль Lego сократилась на 17%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Датский производитель игрушек Lego A/S в первом полугодии сократил чистую прибыль на 17% - до 5,1 млрд датских крон ($742 млн) с 6,15 млрд крон годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка выросла на 1,5% и достигла 27,4 млрд крон против 26,99 млрд крон годом ранее. Без учета изменения курса обмена валют показатель не изменился.

Доля Lego на мировом рынке существенно выросла, поскольку мировой рынок игрушек в целом зафиксировал спад, отмечается в сообщении.

"Мы удовлетворены нашей работой, - заявил главный исполнительный директор компании Нильс Кристиансен. - Тем более, что это были трудные шесть месяцев для индустрии игрушек. Спрос на нашу продукцию позволил нам опередить отрасль и значительно увеличить долю на рынке".

В пресс-релизе Lego говорится, что компания продолжит наращивать присутствие в Китае в 2023 году как в формате магазинов, так и в сфере онлайн-продаж.

Компания в первом полугодии открыла 89 магазинов, в том числе 54 в Китае. Общее их число в мире достигло 988.