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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Lego в 2023 году снизил чистую прибыль на 5% и увеличил выручку на 2%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Датский производитель игрушек Lego A/S, один из крупнейших в мире, по итогам 2023 года снизил чистую прибыль на 4,9% - до 13,109 млрд датских крон ($1,92 млрд) по сравнению с 13,782 млрд крон годом ранее, сообщается в пресс-релизе.

Операционная прибыль уменьшилась на 4,5% - до 17,1 млрд крон с 17,9 млрд крон.

Выручка выросла на 2% и достигла 65,914 млрд крон ($9,65 млрд) против 64,647 млрд крон в 2022 году. Без учета изменения курса обмена валют она увеличилась на 3%.

При этом мировой рынок игрушек в прошлом году зафиксировал спад на 7%.

Компания за минувший год открыла 147 магазинов (в том числе 81 в Китае), в результате чего их общее количество в мире достигло 1031. Также были модернизированы и расширены три завода (в Венгрии, Мексике и Китае) и начато строительство двух предприятий (во Вьетнаме и США).

В 2024 году Lego планирует открыть около 40 магазинов. При этом ожидается рост выручки на несколько процентов и незначительное сокращение чистой прибыли из-за повышения расходов на стратегические инициативы, говорится в отчетности.

Штат компании насчитывает свыше 28,5 тыс. человек. Продукция Lego продается более чем в 120 странах.

Lego
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