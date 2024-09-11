В ЕК считают возможным использовать газовую инфраструктуру Украины в дальнейшем

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии считают, что украинская газовая инфраструктура может использоваться европейскими компаниями для транзита газа после истечения контракта с "Газпромом", заявила на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по энергетике Кадри Симсон.

"Европейские предприятия имеют право использовать украинскую инфраструктуру, по ней нет санкций. И есть также интерес с украинской стороны, чтобы инфраструктура функционировала" - сказала она.

Симсон выступила после заседания Еврокомиссии, рассмотревшего доклад "О состоянии Энергетического союза за 2024 год".

Она при этом добавила, что Украине следует обратить внимание на то, чтобы не слишком потерять в доходах за транзит на объемах газа, который больше не сможет транспортироваться через ее инфраструктуру.

Еврокомиссар сослалась на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина не заинтересована в продолжении контракта с Россией по транзиту газа, истекающего в конце 2024 года. Еврокомиссия помогает искать альтернативные пути для такого транзита, сообщила Симсон.

"Я по-прежнему работаю с предприятиями, которые продолжают получать российский газ, потому что они подписали контракты (...). Нужно, чтобы они могли найти более предсказуемые альтернативы", - отметила член ЕК.

По ее словам, у Еврокомиссии имеется региональная группа, работающая с государствами-членами, которых затронет прекращение украинского транзита, чтобы показать им, что предлагаемые альтернативные пути могут обеспечить необходимые объемы поставок.

"Моя позиция ясна: нет смысла искать новые средства продления торговли с "Газпромом". Есть альтернативы, которыми можно воспользоваться", - сказала еврокомиссар.

Симсон также высказала мнение, что украинскую газовую инфраструктуру можно считать частью инфраструктуры ЕС. Часть газа государств-членов хранится на Украине, что обеспечивает Евросоюзу дополнительные мощности.