Китайский BYD оснастит продвинутым автопилотом почти все свои будущие модели

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель BYD Co. планирует бесплатно оснащать продвинутыми системами помощи водителю практически все свои будущие модели.

Как говорится в сообщении компании, ее система God's Eye будет включена в стандартную комплектацию всех моделей стоимостью выше 100 тыс. юаней ($13 688), а также в некоторые более бюджетные модели, включая популярную в Китае модель хэтчбека Seagull.

God's Eye, впервые представленная в 2023 году, предлагает такие функции как автопарковка, адаптивный круиз-контроль и автоматическое торможение.

BYD также сообщила о намерении интегрировать в свой автопилот языковую модель DeepSeek, набравшую большую популярность в последнее время.

Благодаря внедрению продвинутых опций в бюджетные модели BYD надеется получить преимущество над конкурентами. При этом BYD в прошлом году продала 4 млн автомобилей, Nio - почти 222 тыс., Li Auto - 500 тыс., XPeng - 190 тыс.