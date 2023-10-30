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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Китайский автопроизводитель BYD в III кв. увеличил чистую прибыль почти вдвое

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Китайская BYD Co. Ltd., ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в стране, в третьем квартале 2023 года повысила чистую прибыль почти в два раза и увеличила выручку более чем на треть.

Как сообщила компания, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 10,4 млрд юаней ($1,4 млрд), подскочив на 82% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Выручка увеличилась на 38,5%, до 162,2 млрд юаней.

Чистая прибыль и выручка оказались рекордными для BYD.

BYD в минувшем квартале продала 824 тыс. электрокаров и гибридных автомобилей, показатель вырос в полтора раза в годовом выражении. В январе-сентябре продажи составили 2,08 млн машин, что на 76,2% больше показателя за тот же период годом ранее.

Котировки акций BYD на торгах в Шэньчжэне в понедельник выросли на 1,1%. Отчетность была опубликована после закрытия рынка.

Китай BYD
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