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Аргентина снижает налог на импорт с 17,5% до 7,5%

Аргентина снижает налог на импорт с 17,5% до 7,5%
Фото: Tomas Cuesta/Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство Аргентины со 2 сентября снизит налог на импорт товаров с 17,5% до 7,5%, пишет Financial Times со ссылкой на министра экономика страны Луиса Капуто.

Это решение призвано способствовать ускорению спада месячной инфляции, которая в июле составила 4% против пиковых 26% в декабре 2023 года, когда налог был повышен до текущего уровня для устранения дефицита бюджета.

Президент Аргентины Хавьер Милей ранее назвал ограничение ценового давления своей главной задачей.

Аргентина Луис Капуто Хавьер Милей Минэкономики
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