Аргентина снижает налог на импорт с 17,5% до 7,5%

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство Аргентины со 2 сентября снизит налог на импорт товаров с 17,5% до 7,5%, пишет Financial Times со ссылкой на министра экономика страны Луиса Капуто.

Это решение призвано способствовать ускорению спада месячной инфляции, которая в июле составила 4% против пиковых 26% в декабре 2023 года, когда налог был повышен до текущего уровня для устранения дефицита бюджета.

Президент Аргентины Хавьер Милей ранее назвал ограничение ценового давления своей главной задачей.